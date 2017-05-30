Больницы и школы Подмосковья подключили к электричеству после урагана

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Специалисты "Московской объединенной электросетевой компании" (МОЭСК) восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов Подмосковья, обесточенных после ураганного ветра 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба МОЭСК.
Уточняется, что к 7:00 30 мая напряжение было подано на все учебные заведения, больницы и поликлиники, а также на объекты коммунальной инфраструктуры региона. Приоритетными для энергетиков стали те школы, в которых проходят выпускные экзамены.
Кроме того, в ночь с 29 на 30 мая к электричеству подключили организации, предприятия и жилые дома южных районах Подмосковья. Работы по индивидуальным заявкам жителей продолжаются. Для восстановления электроснабжения сотрудники МОЭСК используют более 100 передвижных электростанций.
Как подчеркнули в пресс-службе компании, основной объем работ в Московской области уже выполнен. В настоящее время основное внимание энергетики уделяют наиболее пострадавшим от стихии восточным районам: Ногинскому, Щелковскому и Орехово-Зуевскому.
В усиленном режиме по-прежнему несут службу и столичные коммунальщики. Им поручено в кратчайшие сроки ликвидировать последствия урагана, в том числе – распилить и вывезти поваленные ветром деревья.
Было мобилизовано более 430 бригад – всего около 2,3 тысячи человек. В их распоряжении передали более 2,7 тысяч единиц спехтехники и 124 передвижных электростанций мощностью свыше 30 киловатт каждая.
