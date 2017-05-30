Больницы и школы Подмосковья подключили к электричеству после урагана

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Специалисты "Московской объединенной электросетевой компании" (МОЭСК) восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов Подмосковья, обесточенных после ураганного ветра 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба МОЭСК.

Уточняется, что к 7:00 30 мая напряжение было подано на все учебные заведения, больницы и поликлиники, а также на объекты коммунальной инфраструктуры региона. Приоритетными для энергетиков стали те школы, в которых проходят выпускные экзамены.

Кроме того, в ночь с 29 на 30 мая к электричеству подключили организации, предприятия и жилые дома южных районах Подмосковья. Работы по индивидуальным заявкам жителей продолжаются. Для восстановления электроснабжения сотрудники МОЭСК используют более 100 передвижных электростанций.

Как подчеркнули в пресс-службе компании, основной объем работ в Московской области уже выполнен. В настоящее время основное внимание энергетики уделяют наиболее пострадавшим от стихии восточным районам: Ногинскому, Щелковскому и Орехово-Зуевскому.

В усиленном режиме по-прежнему несут службу и столичные коммунальщики. Им поручено в кратчайшие сроки ликвидировать последствия урагана, в том числе – распилить и вывезти поваленные ветром деревья.