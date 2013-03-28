ОАО "МОЭСК" откроет в Москве новый центр обслуживания клиентов

Фото: ИТАР-ТАСС

На западе Москвы откроется новый центр обслуживания клиентов ОАО "МОЭСК". Он позволит принимать в четыре раза больше посетителей – до 200 человек, сообщает пресс-служба компании.

Новый ЦОК появится на улице 1812 года, дом 15. Для удобства клиентов там будет работать система "электронной очереди", обслуживание физических и юридических лиц будет проходить в режиме "одного окна".

За 2012 год в отделение МОЭСК обратились 20 тысяч человек, в этом году ожидается рост заявок на подключение к электрическим сетям.

Кроме того, компания планирует внедрить новые сервисы для улучшения обслуживания – например, SMS-оповещение о статусе дел.