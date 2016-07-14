Перебоев с электричеством после грозы в столице нет – МОЭСК

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Перебои в электроснабжении в столичном регионе, возникшие после прошедшей накануне грозы, полностью устранены. Об этом m24.ru сообщила пресс-секретарь Московской объединенной электросетевой компании

Елена Путинцева.

"Сбои были и в Москве, и в области. Однако сейчас в столице все объекты обеспечены электричеством. Основные работы по восстановлению снабжения ведутся на территории Подмосковья", – рассказала Путинцева.

По ее словам, отключение электричества в Московской области в основном связано с обрывом линий электропередач из-за падения деревьев.

В среду вечером в Москве прошла гроза, сопровождавшаяся ливнем, штормовым ветром и в некоторых районах столицы крупным градом.

В результате на северо-востоке города четыре автомобиля были повреждены сорванными штормовым ветром с крыш домов листами железа.