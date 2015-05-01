Жители Подмосковья смогут оплачивать подключение к электросетям через интернет

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Жители Подмосковья с 1 мая смогут оплачивать подключение к электросетям онлайн с помощью нового сервиса МОЭСК. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Московской области.

"С 1 мая МОЭСК запускает новый сервис для клиентов – онлайн-оплату услуги технологического присоединения к электросетям. Компания первой среди российских электросетевых компаний предоставит своим клиентам такую возможность", – говорится в сообщении.

Система онлайн-платежей позволит клиенту подключиться к электросетям через "Личный кабинет" на сайте компании.

"Внедрение современных форм взаимодействия с клиентами является частью масштабной программы, реализуемой правительством Московской области", – говорит в сообщении министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов.