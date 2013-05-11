Горячую воду начнут отключать с 13 мая

С 13 мая начнут отключать горячую воду

С понедельника 13 мая в жилых домах Москвы начнутся плановые отключения горячей воды.

В этом году воду не будут отключать на срок больше десяти дней. Коммунальщики обещают, что москвичи смогут забыть о плановых отключениях горячей воды с 2017 года.

Пока же узнать, когда отключат от горячей воды ваш дом, можно на сайте Московской объединенной энергетической компании.

Для получения этой информации в специальном окошке на главной странице сайта необходимо выбрать свой округ, район, улицу, а также номер дома.

Кроме того, получить информацию о сроках отключения можно и через сайт "Яндекса".