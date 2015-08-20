Доллар и евро подорожали на старте биржевых торгов

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Рубль продолжает снижение на фоне дешевеющей нефти. На старте торгов на Московской валютной бирже российская валюта потеряла в стоимости около 30 копеек по отношению к доллару и евро, следует из биржевых данных.

Доллар укрепился на 34 копейки на старте торгов и теперь стоит 66 рублей 94 копейки. Евро подорожал на 32 копейки и теперь стоит 74 рубля 43 копейки.

Рубль падает вслед за дешевеющей нефтью, цена которой стала снижаться после публикации в среду данных по запасам нефти в США. Цена нефти Brent упала на лондонской бирже ниже 47 долларов за баррель.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что в ближайшие три года ожидается колебание цен на нефть в диапазоне 50–70 долларов за баррель.

"Цена может ненадолго снизиться до 30–35 долларов за баррель. Точно также она может вырасти и до 100 долларов за баррель – вероятность одинаковая. Но скорее, исходя из всех факторов, цена на нефть будет оставаться в интервале от 50 до 70 долларов за баррель и колебаться именно в этих границах, иногда за них заходя, если говорить о ближайшем трехлетнем периоде", – отметил Дворкович.

Стоит отметить, что в кризисный 2009 год цена на нефть на непродолжительное время упала до 33 долларов за баррель.