ММОМА запускает программу для детей "Тосканские каникулы"

Фото: facebook.com/MoscowMoMA

Московский Музей Современного Искусства запускает летнюю программу "Тосканские каникулы с ММОМА", предназначенную для детей 10-15 лет, а также для родителей с детьми от 4 лет. Проект продлится девять дней – с 1 по 9 августа, сообщается на официальном сайте музея.

Организаторы программы обещают уникальный опыт погружения в совместное творчество и великое культурное наследие Италии. Дети и их родители будут учить итальянский язык, изучать Уфицци и кулинарию Италии, смогут посетить керамическую мастерскую, а также воркшоп-путешествие по итальянской моде с Сальваторе Феррагамо.