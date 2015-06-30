Форма поиска по сайту

30 июня 2015, 16:06

Культура

ММОМА запускает программу для детей "Тосканские каникулы"

Фото: facebook.com/MoscowMoMA

Московский Музей Современного Искусства запускает летнюю программу "Тосканские каникулы с ММОМА", предназначенную для детей 10-15 лет, а также для родителей с детьми от 4 лет. Проект продлится девять дней – с 1 по 9 августа, сообщается на официальном сайте музея.

Организаторы программы обещают уникальный опыт погружения в совместное творчество и великое культурное наследие Италии. Дети и их родители будут учить итальянский язык, изучать Уфицци и кулинарию Италии, смогут посетить керамическую мастерскую, а также воркшоп-путешествие по итальянской моде с Сальваторе Феррагамо.

Место: Московский Музей Современного Искусства, Гоголевский бул., 10

Время: с 1 по 9 августа

