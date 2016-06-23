В столице состоится открытие международного кинофестиваля

Фото: m24.ru

Московский международный кинофестиваль(ММКФ), 38-й по счету, стартует 23 июня в столице, идти он будет неделю.

Площадкой традиционно станет кинотеатр "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате. В этом году впервые в творческой составляющей ММКФ примут участие столичные власти с программой "Мой адрес — Москва".

По данным московского управления ГИБДД, в связи с проведением ММКФ будет ограничено движение. Так, 23 июня с 15:00 до 23:00 и 30 июня с 17:00 до 22:30 будут закрыты Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара, Большой Путинковский переулок от Малого Путинковского до Тверской и Пушкинская площадь от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования и указания сотрудников ДПС.