23 января 2017, 20:04

Культура

Музей кино откроется в столице в рамках ММКФ

Фото: vk.com/cinemuseum

Музей кино откроется в столице в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 2017 года, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры РФ со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского, в настоящее время музей наполняют экспонатами и формируют лекционную программу.

Официальное открытие запланировано на лето 2017 года, когда в городе будет проходить ММКФ.

Здание музея находится на ВДНХ, в декабре 2016 года ему передали 36-й павильон. После ремонта там разместились три кинозала, хранилище фондов и выставочное пространство.

Идея создать в Москве Музей кино впервые возникла в 1910-е годы, а сам музей был учрежден в конце 1920-х в рамках Государственной Академии художественных наук (ГАХН) по инициативе киноведа Григория Болтянского. Однако уже в 1930-х годах его упразднили, а экспонаты разошлись по другим музеям или были утрачены.

В 1984 году при Всесоюзном бюро пропаганды киноискусства начал работать музейный отдел, который реорганизовали в Центральный музей кино к марту 1989 года. В завершенном к тому времени здании Киноцентра на Красной Пресне разместили фондовые хранилища, а в выставочных залах была представлена экспозиция Музея кино.

В 2001 году музею был присвоен статус государственного, но четыре года спустя его фонды переехали из Киноцентра в помещения на территории "Мосфильма". Почти десять лет столичный Музей кино не мог вести полноценную музейную деятельность, ограничиваясь организацией выставок и культурно-образовательными мероприятий на партнерских площадках.

В фондах Музея кино хранятся обширные коллекции фотографий (более 46 тысяч единиц хранения), киноафиш (свыше 15 тысяч), набросков к отечественным кинокартинам (16 тысяч), а также книг по истории кино, редких кинопленок, костюмов и кинотехники.

ММКФ Владимир Мединский Музей кино новости культурного мира

