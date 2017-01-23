Музей кино откроется в столице в рамках ММКФ

Музей кино откроется в столице в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 2017 года, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры РФ со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского, в настоящее время музей наполняют экспонатами и формируют лекционную программу.

Официальное открытие запланировано на лето 2017 года, когда в городе будет проходить ММКФ.

Здание музея находится на ВДНХ, в декабре 2016 года ему передали 36-й павильон. После ремонта там разместились три кинозала, хранилище фондов и выставочное пространство.