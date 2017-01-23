Музей кино откроется в столице в рамках ММКФ

Фото: vk.com/cinemuseum
Музей кино откроется в столице в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 2017 года, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе министерства культуры РФ со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского, в настоящее время музей наполняют экспонатами и формируют лекционную программу.
Официальное открытие запланировано на лето 2017 года, когда в городе будет проходить ММКФ.
Здание музея находится на ВДНХ, в декабре 2016 года ему передали 36-й павильон. После ремонта там разместились три кинозала, хранилище фондов и выставочное пространство.
В 1984 году при Всесоюзном бюро пропаганды киноискусства начал работать музейный отдел, который реорганизовали в Центральный музей кино к марту 1989 года. В завершенном к тому времени здании Киноцентра на Красной Пресне разместили фондовые хранилища, а в выставочных залах была представлена экспозиция Музея кино.
В 2001 году музею был присвоен статус государственного, но четыре года спустя его фонды переехали из Киноцентра в помещения на территории "Мосфильма". Почти десять лет столичный Музей кино не мог вести полноценную музейную деятельность, ограничиваясь организацией выставок и культурно-образовательными мероприятий на партнерских площадках.
В фондах Музея кино хранятся обширные коллекции фотографий (более 46 тысяч единиц хранения), киноафиш (свыше 15 тысяч), набросков к отечественным кинокартинам (16 тысяч), а также книг по истории кино, редких кинопленок, костюмов и кинотехники.