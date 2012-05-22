В июне в Москве пройдет ежегодный ММКФ

21 июня в Москве начнется 34 Московский международный кинофестиваль. РИА Новости со ссылкой на программного директора ММКФ Кирилла Разлогова передают из Канн, что в этом году кинофестиваль откроется фильмом "Духless".

Как утверждают создатели картины, фильм стал своеобразным "кристаллом, отражающим все грани нашей нынешней жизни".

Также на МММКФ планируют к показу подборку фильмов студии Paramount, ретроспективу Эрнста Любича и деловую часть - кинорынки Moscow Business Square и Doors. В числе других конкурсных картин - "Последняя сказка Риты" Ренаты Литвиновой, "Присутствие великолепия" итальянца Ферзана Озпетека, "Одинокий остров" Петера Симма, фильм "Дверь" выдающегося венгерского режиссера Иштвана Сабо и ряд других картин известных современных кинорежиссеров.