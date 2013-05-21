Форма поиска по сайту

21 мая 2013

Культура

Брэд Питт приедет в столицу на премьеру фильма "Война миров Z"

Брэд Питт в фильме "Война миров Z". Фото: worldwarzmovie.com

Знаменитый американский актер Брэд Питт приедет в столицу на гала-премьеру фильма "Война миров Z". Приезд звезды пройдет в рамках мирового тура в поддержку проката фильма.

Картина "Война миров Z" режиссера Марка Форстера ("Волшебная страна", "Останься") снята по одноименному роману писателя и сценариста Макса Брукса. Она выходит в прокат 27 июня, и ее премьера состоится в рамках открытия 35-го Московского международного кинофестиваля.

По сюжету сотрудник ООН Гарри Лейн (Брэд Питт) пишет доклад о долгой войне с зомби. Он берет интервью у выживших после "Мировой войны Z" и вспоминает свою историю выживания и спасения семьи. Ему предстояло сделать выбор: спасти свою семью или все человечество от гибели.

В этом году фестиваль пройдет с 20 по 29 июня.

