Московский кинофестиваль откроется фильмом Сергея Соловьева "Ке-ды"

Фото: ТАСС

38-й по счету Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется 23 июня картиной Сергея Соловьева "Ке-ды". Этот фильм – экранизация рассказа "Paradise found" из сборника "Десять историй о любви" Андрея Геласимова. Музыку к картине написал известный рэп-исполнитель Баста, который также сыграл в киноленте одну из ролей.

Произведения Андрея Геласимова получили широкую известность и признание критиков. В копилке писателя несколько литературных наград: премия имени Аполлона Григорьева, "Национальный бестселлер", премия "Студенческий букер". Также он является финалистом премии имени Белкина и обладателем приза за лучший сценарий на Фестивале российского кино в Онфлере (Франция). В 2005 году на Парижском книжном салоне Андрей Геласимов был признан самым популярным во Франции российским писателем, оставив позади таких известных авторов, как Людмила Улицкая и Борис Акунин.

"Ке-ды" – не первая экранизация книг Геласимова. Ранее вышел мини-сериал "Дом на Озерной" по одноименному роману писателя, в котором снялись Василий Лановой, Ирина Купченко, Александр Робак и Никита Высоцкий. Полнометражный фильм "Жажда", снятый также по одноименной повести, вошел в конкурсную программу XXIV "Кинотавра". На фестивале картина была отмечена дипломом за актерский состав. Однако на этом фестивальная история "Жажды" не закончилась: в 2013 году фильм показали на нескольких российских и международных смотрах, с некоторых из них лента вернулась с призами. Кроме того, Александр Котт завершил съемки фильма "Мой любимый раздолбай" с Алексеем Чадовым и Екатериной Вилковой в главных ролях по роману "Год обмана". Ранее по мотивам этого же произведения был снят сериал "Обмани, если любишь".

Фильм "Ке-ды" Сергея Соловьева, по оценкам экспертов, может стать таким же культовым для поколения 2010-х, каким когда-то для поколения 1980-х стала его "Асса".