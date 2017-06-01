Форма поиска по сайту

01 июня 2017, 15:41

Культура

Итальянская актриса Орнелла Мути войдет в жюри 39-го Московского кинофестиваля

Фото: Actionpress/ТАСС/Public Address

Стала известна программа 39-го Московского международного кинофестиваля. Список фильмов-номинантов был опубликован на официальном сайте смотра.

В конкурсную программу вошло 11 картин, которые будут представлять разные страны:

  • "Хохлатый ибис" (Китай);
  • "Преисподняя" (Дания);
  • "Селфи" (Испания);
  • "Симфония для Аны" (Аргентина);
  • "Звездачи" (Финляндия);
  • "Апрельский сон длиной в три года" (Япония);
  • "Обычный человек" (Корея);
  • "Лучший из миров" (Германия, Австрия);
  • "Прыжок в воду" (Индия);
  • "Карп замороженный", "Купи меня" (Россия).

Россию представят сразу два фильма – "Карп замороженный" режиссера Владимира Котта и "Купи меня" Вадима Перельмана.

Смотр пройдет с 22 по 29 июня. Жюри предстоит выбрать лучшую из представленных картин. В состав войдут пять человек: финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер и сценарист Альберт Серра, иранский режиссер Реза Миркарими, а также итальянская актриса Орнелла Мути. Имя пятого члена жюри пока не названо.

В 2017 году Московский международный кинофестиваль станет 39-м. Впервые смотр прошел в 1935 году, а 1959 года фестиваль стал регулярным. Лауреатами конкурса становились такие фильмы, как "Космос как предчувствие" Алексея Учителя, "Интервью" Федерико Феллини, "Дерсу Узала" Акиры Куросавы и многие другие.
