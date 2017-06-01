Итальянская актриса Орнелла Мути войдет в жюри 39-го Московского кинофестиваля

Фото: Actionpress/ТАСС/Public Address
Стала известна программа 39-го Московского международного кинофестиваля. Список фильмов-номинантов был опубликован на официальном сайте смотра.
В конкурсную программу вошло 11 картин, которые будут представлять разные страны:
- "Хохлатый ибис" (Китай);
- "Преисподняя" (Дания);
- "Селфи" (Испания);
- "Симфония для Аны" (Аргентина);
- "Звездачи" (Финляндия);
- "Апрельский сон длиной в три года" (Япония);
- "Обычный человек" (Корея);
- "Лучший из миров" (Германия, Австрия);
- "Прыжок в воду" (Индия);
- "Карп замороженный", "Купи меня" (Россия).
Россию представят сразу два фильма – "Карп замороженный" режиссера Владимира Котта и "Купи меня" Вадима Перельмана.
Смотр пройдет с 22 по 29 июня. Жюри предстоит выбрать лучшую из представленных картин. В состав войдут пять человек: финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер и сценарист Альберт Серра, иранский режиссер Реза Миркарими, а также итальянская актриса Орнелла Мути. Имя пятого члена жюри пока не названо.