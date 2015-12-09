Форма поиска по сайту

09 декабря 2015, 18:25

Спорт

В столице пройдет спортивное мероприятие "ВСпорте Фест 2015"

10 декабря в столичном спорткомплексе "Крылья советов" пройдет "ВСпорте Фест 2015". Зрителей ожидают состязания по ММА, воркауту, акробатическому рок-н-роллу и черлидингу.

Площадку спорткомплекса разделят на несколько зон: ринг, сцену и площадку для воркаута.

В соревнованиях бойцов каждая команда Студенческой лиги ММА представлена тремя спортсменами. В ходе поединков определятся лучшие борцы-юниоры.

Участники состязаний по воркауту поборются за право получить приглашения на финал Кубка мира по этому виду спорта.

Кроме того, в ходе праздничного вечера состоится церемония вручении премии "ВСпорте". Ее присуждают за заслуги и вклад в развитие и продвижение физической культуры и спорта.

ММА бойцы спортивные фестивали обо всем

