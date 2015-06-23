Все ТПУ на МКЖД оборудуют тактильными плитами и шрифтом Брайля

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

На всех транспортно-пересадочных узлах МКЖД появятся тактильные плиты на подъемниках, бесступенчатые эскалаторы и шрифт Брайля, сообщил заместитель гендиректора по проектированию ОАО МКЖД Алексей Жигалин.

"Для всех ТПУ предусматривается общая концепция элементов навигации, разработанная с учетом потребности маломобильных групп граждан. Например, для слабовидящих предусмотрено дублирование всех сигналов шрифтом Брайля, тактильные плиты на всех подъемниках. Предусмотрено и бесступенчатое передвижение. Для слабослышащих пассажиров будут использоваться специальные сигналы, которые позволят ориентироваться в пространстве", - приводит слова Жигалина Агентство "Москва".

Он также добавил, что проект МКЖД соответствует всем современным требованиям и стандартам. Движение по железной дороге запустят в тестовом режиме в 2015 году, а в 2016 МКЖД смогут воспользоваться пассажиры. При этом московские власти не собираются откладывать запуск пассажирского движения по МКЖД из-за экономической ситуации.

"Москва в цифрах": Московская кольцевая железная дорога

Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

Отметим, к 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.