Космонавты посмотрят новый эпизод "Звездных войн" на МКС

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Новый экипаж Международной космической станции уделит время просмотру фильмов на орбите. В частности, космонавты возьмут с собой новый эпизод "Звездных войн", сообщает ТАСС.

Покорители космоса уже скачали несколько фильмов. На станции установлен экранный проектор, поэтому экипажу МКС не составит никаких затруднений расположиться перед телевизором практически в "земных условиях".

Космический корабль "Союз" отправится на МКС уже завтра. В межзвездное пространство полетят россиянин Юрий Маленченко, американец Тимоти Копр и европейский астронавт Тимоти Пик. Новому экипажу МКС предстоит провести в космосе около семи месяцев.

Напомним, 11 декабря космический корабль "Союз ТМА-17М" с международным экипажем на борту благополучно приземлился в казахстанской степи. На Землю с МКС вернулись россиянин Олег Кононенко, американский астронавт Челл Линдгрен (НАСА) и японский астронавт Кими Юи.

Все трое космонавтов находились на орбите с 23 июля. За это время они выполнили более 50 научных экспериментов. Многие из них имели важное прикладное значение для науки, медицины и человечества в целом.