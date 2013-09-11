Трое космонавтов с МКС вернулись на Землю

Два россиянина и американец вернулись с МКС на Землю

Спускаемый аппарат корабля "Союз ТМА-08М" в 06:58 среды приземлился в расчетном районе казахстанской степи. Специалисты поисково-спасательной группы эвакуировали из капсулы космонавтов Роскосмоса Павла Виноградова и Александра Мисуркина, а также астронавта НАСА Кристофера Кэссиди.

"Экипаж нормально перенес снижение и посадку, настроение космонавтов хорошее", — цитирует РИА Новости слова комментатора подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш, где ведется прямая трансляция возвращения экипажа Международной космической станции (МКС) на Землю.

Работу на орбитальном комплексе продолжают космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин, который стал новым командиром МКС вместо Виноградова, астронавт НАСА Карен Найберг и астронавт ЕКА Лука Пармитано.

Новая экспедиция отправится на станцию 26 сентября на корабле "Союз ТМА-10М" с космодрома Байконур. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Олег Котов и Сергей Рязанский, а также астронавт НАСА Майкл Хопкинс.