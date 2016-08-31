Разработан проект реконструкции трех участков МКАД на севере Москвы

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Москва разработала проект реконструкции МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссе и от Ленинградского до Волоколамского. Об этом говорится в документации Москомархитектуры. Общая протяженность участков составит более 32 километров. Проект предусматривает строительство переходно-скоростных полос, реконструкцию развязок и обустройство освещения.

"Работы предусматривают минимизацию количества точек примыкания въездов-съездов с переключением их на боковые проезды и увеличение расстояния между ними. Основная цель реконструкции – отделение транзитных потоков от поворотного движения на развязках и боковых съездах. Также планируется реконструкция транспортных развязок типа "клеверный лист" и устройство переходно-скоростных полос", – говорится в документах МКА.

Всего будет обустроено 22 переходно-скоростных полосы, длина которых может варьироваться от 180 до 520 метров. Кроме того планируется строительство путепровода на территорию МФК "Ханой – Москва", расположенный рядом с развязкой Ярославского шоссе. На всем протяжении реконструируемых участков встречные потоки движения будут разделены четырехметровой полосой со встроенным освещением. Ремонт затронет отрезки МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссе и между Ленинградским и Волоколамским шоссе.

Руководитель департамента развития новых территория Владимир Жидкин пояснил, что проект подготовлен с учетом замечаний, которые внесли члены комиссии по реконструкции МКАД. "Когда была создана рабочая группа по реконструкции МКАД, мы провели исследование: смотрели, где наибольшие затруднения, пробки, где больше аварий. МКАД был разбит на ряд участков, на каждом были выделены проблемные места. Теперь проекты реконструкции разрабатываются согласно этому делению", – пояснил Жидкин.

В 2013 году в Москве был дан старт масштабному проекту реконструкции МКАД . Общая стоимость проектирования и строительных работ составит около 100 млрд рублей. Проект должен способствовать увеличению скорости автопотока, улучшению автобусного сообщения и пешеходной доступности главной кольцевой магистрали столицы. Планируется, что после реконструкции пропускная способность участков МКАД достигнет 8-9 тысяч автомобилей в час, а вокруг кольцевой появится еще около 200 километров дорожного полотна. Завершение реконструкции ожидается через 5-10 лет. С 2011 в Москве уже реконструировали пять транспортных развязок на МКАД: на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы, с Ленинградским и Можайским шоссе, а также с Волгоградским и Мичуринским проспектами. А до конца года откроют развязку на пересечении с Профсоюзной улицей. Кроме того, в 2016 году ожидается запуск первых эстакад и тоннелей на Калужском шоссе.



Заведующий кафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов отмечает, что длина переходно-скоростной полосы зависит от интенсивности движения на участке дороги.

"Эта полоса должна быть достаточно длинной, чтобы водитель мог спокойно разогнаться и встроиться в поток или же наоборот – замедлиться и уйти в боковой проезд. Поэтому чем интенсивность движения выше, тем полоса должна быть длиннее. Иначе автомобили неизбежно будут попадать в очередь, "хвост" которой будет торчать на магистраль и мешать остальным водителям. Но если рядом нет крупных точек притяжения, то хватит и небольшой полосы в 180 метров длиной", – подчеркнул он.

Заместитель председателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин считает, что отбойники на разделительной полосе нужно дополнительно освещать.

"Чем больше опор освещения на дороге – тем меньше "мертвых зон" и тем выше безопасность движения. Сейчас на некоторых участках МКАД отбойники находятся в тени, и ночью не всегда хорошо просматриваются. Если на разделительной полосе будет установлено дополнительное освещение, это сделает проезд по МКАД более комфортным для водителей", – пояснил эксперт.

В рамках реконструкции МКАД столичные власти определили 25 съездов на МКАД, которые могут закрыть. Эти съезды находятся на самых "заторовых" участках кольцевой. Большинство из них ведет к автосалонам. Кроме того, могут быть закрыты подъезды к некоторым ресторанам и торговым центрам. Все эти меры должны положительно сказаться на увеличении пропускной способности магистрали.

Осенью также разработают проект подсветки Химкинского моста на МКАД. Для освещения хотят использовать светотехническое оборудование, чтобы подчеркнуть художественную выразительность моста. Планируется сделать два варианта подсветки: на каждый день и в праздники. По задумке властей, это привлечет туристов.