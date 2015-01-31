Мичуринский и Ленинский проспекты могут соединить дублером МКАД

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Столичные власти рассматривают возможность строительства дублера МКАД между Мичуринским и Ленинским проспектами на юго-западе города. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

По его словам, скорее всего, решение соединить Мичуринский и Ленинский проспекты дополнительным однополосным дублером будет принято.

Он также сообщил, что к октябрю этого года строители могут закончить работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Ленинского проспекта.

"Работы идут очень хорошими темпами. Строители работают с опережением графика, несмотря на возникающие сложности. К октябрю будет закончен весь объем полностью, а вводить мы начнем частями по мере готовности эстакад", - сказал Хуснуллин.

"Москва строится": Развязка между МКАД и Ленинским проспектом

Напомним, развязку на пересечении Ленинского проспекта и московской кольцевой автодороги планируют открыть в сентябре.

Строители уже возвели опоры и смонтировали железобетонные балки эстакады на дублере МКАД, а также завершили бетонирование опор эстакады левоповоротного съезда с Ленинского проспекта на внешнюю сторону кольцевой.

Кроме того, смонтированы и металлоконструкции пролетов стакады над проезжей частью Ленинского проспекта. Выполняется бетонирование одного из участков тоннеля. Чтобы освободить зону проведения работ от автомобилей, движение транспорта пущено по новому съезду с МКАД на Ленинский проспект в сторону центра.

В ходе реконструкция клеверной развязки на пересечении Ленинского проспекта и МКАД будут построены три эстакады и тоннель. Строителям предстоит построить левоповоротную эстакаду для съезда с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД и две эстакады, которые позволят съехать с Киевского шоссе на внутреннюю и внешнюю стороны кольцевой автодороги. Для совершения левых поворотов с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе будет сооружен левоповоротный съезд (тоннель).

Как уточняют в пресс-службе Стройкомплекса Москвы, цель проведения этих работ - отделить поток автомобилей, двигающихся по МКАД, от машин, которым необходимо съехать на Ленинский проспект или Киевское шоссе. Существующий "клеверный лист" не справляется с плотным транспортным потоком, из-за чего и возникают пробки.