В аварии c участием иномарки и грузовика на МКАД погибли два человека

На МКАД столкнулись иномарка и грузовик

В ночь с понедельника на вторник на МКАД произошла авария. В результате ДТП с участием иномарки и грузовика погибли два человека, еще один пострадал.

"Около 01.00 на 62-м километре МКАД на внутренней стороне произошло столкновение автомобиля Kia Spectra и грузовика MAN", - сообщили Агентству "Москва" в столичном ГИБДД.

Уточняется, что в результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, а еще один пассажир госпитализирован в больницу.

Обстоятельства произошедшего в данный выясняются.