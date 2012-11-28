Форма поиска по сайту

28 ноября 2012, 16:00

Город

Москва не станет продавать участки вдоль МКАД и других магистралей

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы не намерены выставлять на торги земельные участки вдоль МКАД и других магистралей, а также участки в жилых кварталах под строительство домов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента земельных ресурсов Ирину Ткачеву.

По ее словам, в начале года власти планировали продать на торгах около 500 участков, принадлежащих префектурам города.

"В результате более детальной работы, с учетом того, что концепция развития поменялась, большинство участков было исключено. Сегодня для нас является приоритетом развитие транспортной инфраструктуры", - отметила Ирина Ткачева.

Она добавила, что также были исключены из планов на продажу участки в жилых кварталах, на которых предполагалось строительство домов, и участки под крупные объекты вдоль МКАД и других магистральных дорог.

В обозримом будущем город не планирует реализовывать подобные участки на торгах, отметила замглавы департамента.

МКАД аукционы земельные участки продажи магистрали экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Главное

