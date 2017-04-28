Форма поиска по сайту

28 апреля 2017, 17:34

Город

Серьезные транспортные затруднения возникли на дорогах в столице

Фото: ТАСС/Иван Гущин

Серьезные затруднения в движении транспорта возникли на столичных улицах, сообщает онлайн-карта ЦОДД. Загруженность дорог составляет 10 баллов.

Транспорт движется медленно на Бульварном, Садовом и нескольких участках Третьего транспортного кольца. Затруднения наблюдаются на юго-востоке и юго-западе МКАД.

Из вылетных магистралей больше всего загружены Волгоградский проспект и прилегающая Люблинская улица. Есть проблемы с движением транспорта на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Аминьевском шоссе.

МКАД Бульварное кольцо Садовое кольцо трафик затруднения в движении

Главное

