Трассу МКАД-Коммунарка-Остафьево планируют построить к 2018 году

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Строительство трассы МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево начнется в конце второго квартала следующего года, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий. Завершить дорогу планируется в 2018 году.

"Во-первых, эта дорога свяжет МКАД напрямую с будущим административно-деловым центром в поселке Коммунарка и тем самым даст импульс его развитию. Во-вторых, магистраль станет дублером Калужского шоссе и значительно его разгрузит", - сказал глава ведомства Владимир Жидкин.

Предполагается построить 17 дорожных участков и объектов, включая мосты через реки Варварку, Десну, Плесенку, Цыганку, тоннель для левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД, две эстакады для левоповоротного съезда с Калужского шоссе в область и съезда на проектируемый проезд к автодороге Остафьево.

При необходимости в зоне жилой застройки установят шумозащитные экраны. Также запланирована перекладка всех существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.

Развитие транспорта в Новой Москве

Ранее M24.ru сообщало, что проект трассы МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево подготовят в первом квартале следующего года. По словам Жидкина, эта дорога станет дублером Калужского шоссе и значительно его разгрузит.

Кроме того, глава ведомства отметил, что проект строительства дороги между аэропортами Внуково, Остафьево и Домодедово пока находится на уровне идеи, "которая будет заложена в транспортном каркасе". Жидкин заявлял, что транспортный каркас, по сути, станет частью территориальной схемы ТиНАО или генпланом Новой Москвы.

Напомним, в конце сентября началась реконструкция автодороги от Южного Бутова до поселка Коммунарка. В результате ширина проезжей части увеличится с двух до четырех полос (по две в каждом направлении), а дорогу оборудуют тротуарами, освещением и инженерными коммуникациями. При этом в местах примыкания жилой застройки установят специальные шумозащитные экраны.

Соединяющую Коммунарку и Южное Бутово дорогу реконструируют

Протяженность автодороги составит почти 6 километров, а ее ширина – 15 метров. По словам Жидкина, реконструкция дороги увеличит пропускную способность в полтора раза - с 1,5 до 2,5 тысяч машин. Новая дорога также позволит частично разгрузить Калужское шоссе на участке от поворота на поселок Коммунарка до МКАД и организовать дополнительную транспортную связь между жилыми районами поселка Коммунарка и Южного Бутово.

Дорожные работы пройдут на двух участках: будет реконструирована улица Центральная от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построен участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове. Полностью завершить строительство планируется во втором квартале 2015 года.

Отметим, что к 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог, в том числе основную магистраль - Калужское шоссе - и многочисленные дороги-связки. Приоритетом станет строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).