26 октября 2015, 14:24

Город

Скорость движения нужно снизить на некоторых участках МКАД – эксперт

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичное управление ГИБДД предлагает снизить максимально допустимую скорость движения по МКАД до 80 км/ч. Об этом в интервью m24.ru заявил глава московской дорожной полиции Виктор Коваленко.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что снижать скорость можно только на отдельных участках трассы.

"Предложение достаточно интересное. Конечно, его надо обсуждать. Реконструкция скоростной дороги, с одной стороны очень важна, с другой – опасна. Надо придумать какие-то меры, чтобы заранее информировать людей о том, что впереди какой-то опасный участок.

Но не уверен, что надо снижать скорость на всей дороге. Существуют современные методы расчета. Строится математическая модель дороги, там везде стоят датчики, которые показывают, что, например, с 9 до 10 утра по какому-то участку проходит 10 тысяч автомобилей, а в четверг 8 тысяч автомобилей. Это все считается, и на основании математической модели выстраиваются предложения, где нужно снижать скорость, а где нет. На каких-то участках МКАД нужно изменить скорость, но по всей МКАД, может, и не стоит", – пояснил он.

Добавим, что по словам Коваленко, снижение скорости на МКАД необходимо на время проведения работ по реконструкции дорожного полотна, чтобы избежать больших перепадов скорости потока.

"На семи участках МКАД продолжается реконструкция транспортных развязок, заняты несколько рядов проезжей части. По сути, в каждом месте строительных работ траектория движения транспортного потока резко изменяется. Поэтому на всей магистрали происходит постоянный перепад максимальной скорости со 100 км/ч до 40 км/ч", – сказал он.

Сегодня по улицам Москвы разрешено ездить со скоростью 60 км/ч, однако на ряде городских магистралей этот порог поднят до 80 км/ч. Прокатиться "с ветерком" можно по Кутузовскому проспекту, Рублевскому шоссе, Ленинградскому и Волгоградскому проспектам, а также по большей части Третьего транспортного кольца. Такое ограничение действует на 13 столичных магистралях.

Кроме того, два года назад Росавтодор увеличил до 110 км/ч скорость движения на нескольких участках Ярославского шоссе. На трассе М-11 "Москва – Санкт-Петербург" максимальную скорость могут поднять до 120-130 км/ч, "скоростным" станет участок от столицы до Солнечногорска.

Работа по улучшению дорожной инфраструктуры и увеличению максимальных скоростей планомерно велась с 1997 года. Были и проекты, снижающие скорость. К примеру, в центре Москвы недавно открылась первая улица со "спокойным движением". Пешеходы, велосипеды и автомобили перемещаются в едином потоке, тротуары обозначены лишь разметкой, а максимальная скорость составляет 40 км/ч.

Летом были предложения снизить планку ограничения на всех городских улицах до 50 км/ч, но эта инициатива пока не получила продолжения.

МКАД дороги ГИБДД дорожные знаки трафик скорость пдд

