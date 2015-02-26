На 65-м километре МКАД пожарные не дали сгореть строительному рынку

На северо-западе МКАД пожарные не дали сгореть строительному рынку

На северо-западе МКАД пожарные отстояли один из крупнейших строительных рынков, передает телеканал "Москва 24". Возгорание началось в металлическом ангаре с пиломатериалами на 65-м километре трассы.

Вскоре огонь полыхал на площади в 300 квадратных метров. Существовала реальная угроза, что пламя перекинется на постройки рынка и склады.

Распространение огня удалось остановить достаточно быстро: пожарным понадобилось на это всего 20 минут. Однако с возгоранием на площади 300 квадратных метров специалисты боролись несколько часов.

Ущерб от пожара еще предстоит установить. На складе хранились стройматериалы, принадлежавшие разным собственникам.