Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2015, 21:51

Происшествия

На 65-м километре МКАД пожарные не дали сгореть строительному рынку

На северо-западе МКАД пожарные не дали сгореть строительному рынку

На северо-западе МКАД пожарные отстояли один из крупнейших строительных рынков, передает телеканал "Москва 24". Возгорание началось в металлическом ангаре с пиломатериалами на 65-м километре трассы.

Вскоре огонь полыхал на площади в 300 квадратных метров. Существовала реальная угроза, что пламя перекинется на постройки рынка и склады.

Распространение огня удалось остановить достаточно быстро: пожарным понадобилось на это всего 20 минут. Однако с возгоранием на площади 300 квадратных метров специалисты боролись несколько часов.

Ущерб от пожара еще предстоит установить. На складе хранились стройматериалы, принадлежавшие разным собственникам.

МКАД пожар чп строительный рынок

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика