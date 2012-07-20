На юго-западе Москвы появятся новые транспортные развязки

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В Москве объявлен конкурс на определение проектировщика новых транспортных развязок на юго-западе столицы. Развязки должны появиться на пересечении МКАД с Ленинским проспектом и с Мичуринским проспектом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Проект развязки на пересечении МКАД с Ленинским проспектом должен включать в себя эстакады левоповоротного съезда с Киевского шоссе и с Ленинского проспекта на МКАД.

Кроме того, должен быть построен тоннель левоповоротного съезда с МКАД на Ленинский проспект и путепровод через МКАД, обеспечивающий движение со стороны Киевского шоссе на Ленинский проспект.