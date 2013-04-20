С началом дачного сезона большегрузам ужесточат въезд на МКАД

С 1 мая вступают в силу новые ограничения на движение фур по МКАД

С 1 мая по 1 октября будет введено дополнительное ограничение на движение грузового транспорта по МКАД. Грузовикам будет запрещено выезжать на МКАД в пятницу, субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни с 6.00 до 24.00. Штраф за нарушение ограничения на въезд повышается до двух тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Москвы, это связано с началом дачного сезона и увеличением потока машин на МКАД в выходные и праздничные дни.

Напомним, первый запрет на движение большегрузов по МКАД вступил в силу с 1 марта. Тогда транзитным грузовикам массой более 12 тонн запретили ездить по МКАД с 6.00 до 22.00.

После введения мартовских ограничений часть перевозчиков перешла на ночной режим работы, а количество транзитного транспорта в дневное время уменьшилось примерно на треть.

Разрешения на выезд на МКАД перевозчики могут получить в Центре организации дорожного движения. Кроме того, эта услуга теперь доступна и на портале госуслуг.

По состоянию на 3 апреля московские власти выдали 2668 пропусков и примерно 6,5 тысяч — правительство Московской области.