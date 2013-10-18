В Подмосковье определен регламент выдачи пропусков для грузовиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта Московской области определило новый регламент выдачи пропусков для проезда на МКАД для грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В начале октября, подмосковное правительство внесло изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового транспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

Теперь прием документов в ГКУ "ЦБДД МО" будет возможен по предварительной записи. "На этапе подачи документов появилась возможность согласования сроков действия пропусков в рамках ежегодно предоставляемой квоты предоставляемой квоты пропусков", - сказал министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Также устанавливается процедура аннулирования пропусков при наличии определенных обстоятельств. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте ГКУ "ЦБДД МО" cbddmo.ru.