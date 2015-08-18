У узбекского бизнесмена на МКАД отобрали свыше пяти млн рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На МКАД у бизнесмена из Узбекистана грабители отобрали более пяти миллионов рублей, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МВД.

Нападение произошло на 18-м километре Московской кольцевой автодороги накануне. Злоумышленники на автомобиле ВАЗ-2114 спровоцировали аварию с Hyundai Solaris, после чего вышли из машины и разбили стекла автомобиля коммерсанта.

Угрожая пистолетом, нападавшие забрали сумку с деньгами у 40-летнего гражданина Узбекистана, который вез деньги "для покупки автомобиля", и скрылись. Общий ущерб потерпевший оценил в более пяти миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", проводятся мероприятия по установлению и задержанию грабителей.

Отметим, неделю назад грабители отняли у жителя Ярославской области более полумиллиона рублей на юго-западе столицы. Ограбление произошло в здании, где потерпевший обналичил в банкомате крупную сумму.