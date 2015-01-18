Новая развязка на Каширке увеличит пропускную способность трассы на 30%

Развязку на пересечении Каширки и МКАД построят в 2015 году

Реконструкция развязки на пересечении Каширского шоссе и Московской кольцевой автодороги увеличит пропускную способность на 30%, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам проектировщиков, новая конструкция кардинально изменит транспортную ситуацию в районе. В настоящее время чтобы съехать на МКАД или повернуть на Каширское шоссе, водителям приходится стоять в заторах – старые "клеверные" развязки не справляются.

Работы на развязке началась в декабре 2013 года и идут в соответствии с графиком, на стройке ежедневно заняты около 500 человек. Этот проект является финальным этапом комплексной реконструкции Каширского шоссе.

План реконструкции развязки включает в себя сооружение четырех эстакад. Две левоповоротные эстакады длиной 612 и 665 метров будут обеспечивать съезд с Каширского шоссе из области на внутреннюю сторону МКАД и из центра на внешнюю сторону кольцевой автодороги.

Третья эстакада длиной 165 метров возводится для правоповоротного съезда с МКАД на Каширское шоссе в сторону области. Еще одна, длиной 368,9 метра, - для разворота транспорта, движущегося с внешней на внутреннюю сторону МКАД.

Кроме того, возведут тоннель на боковом проезде МКАД. Также будут реконструированы существующие съезды, появятся переходно-скоростные полосы и боковые проезды вдоль МКАД. Для удобства пешеходов построят надземный пешеходный переход в районе торгово-развлекательного центра "Вегас". Помимо этого, вдоль проезжей части установят специальные шумозащитные экраны. Всего в рамках реконструкции развязки будет построено более 10 километров дорог.

"Москва строится": Развязка между МКАД и Каширским шоссе

После окончания работ существенно снизится загруженность прилегающего участка МКАД. В то же время устранение заторов, увеличение скорости движения транспорта и высадка 600 деревьев приведет к улучшению экологической ситуации в районе развязки.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщал, что уже реконструировано семь вылетных магистралей. Это Рублевское шоссе- Балаклавский проспект, Ленинградское, Варшавское, Каширское, Ярославское, Можайское и Дмитровское шоссе.

Чиновник отметил, что за последние четыре года в столице введены в эксплуатацию 296 километров дорог, а еще на 400 километров уже разработаны проекты.