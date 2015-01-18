Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

18 января 2015, 14:00

Новая развязка на Каширке увеличит пропускную способность трассы на 30%

МКАД дороги Каширское шоссе развязки

Развязку на пересечении Каширки и МКАД построят в 2015 году

Реконструкция развязки на пересечении Каширского шоссе и Московской кольцевой автодороги увеличит пропускную способность на 30%, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам проектировщиков, новая конструкция кардинально изменит транспортную ситуацию в районе. В настоящее время чтобы съехать на МКАД или повернуть на Каширское шоссе, водителям приходится стоять в заторах – старые "клеверные" развязки не справляются.

Работы на развязке началась в декабре 2013 года и идут в соответствии с графиком, на стройке ежедневно заняты около 500 человек. Этот проект является финальным этапом комплексной реконструкции Каширского шоссе.

Ссылки по теме

План реконструкции развязки включает в себя сооружение четырех эстакад. Две левоповоротные эстакады длиной 612 и 665 метров будут обеспечивать съезд с Каширского шоссе из области на внутреннюю сторону МКАД и из центра на внешнюю сторону кольцевой автодороги.

Третья эстакада длиной 165 метров возводится для правоповоротного съезда с МКАД на Каширское шоссе в сторону области. Еще одна, длиной 368,9 метра, - для разворота транспорта, движущегося с внешней на внутреннюю сторону МКАД.

Кроме того, возведут тоннель на боковом проезде МКАД. Также будут реконструированы существующие съезды, появятся переходно-скоростные полосы и боковые проезды вдоль МКАД. Для удобства пешеходов построят надземный пешеходный переход в районе торгово-развлекательного центра "Вегас". Помимо этого, вдоль проезжей части установят специальные шумозащитные экраны. Всего в рамках реконструкции развязки будет построено более 10 километров дорог.

"Москва строится": Развязка между МКАД и Каширским шоссе

После окончания работ существенно снизится загруженность прилегающего участка МКАД. В то же время устранение заторов, увеличение скорости движения транспорта и высадка 600 деревьев приведет к улучшению экологической ситуации в районе развязки.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщал, что уже реконструировано семь вылетных магистралей. Это Рублевское шоссе- Балаклавский проспект, Ленинградское, Варшавское, Каширское, Ярославское, Можайское и Дмитровское шоссе.

Чиновник отметил, что за последние четыре года в столице введены в эксплуатацию 296 километров дорог, а еще на 400 километров уже разработаны проекты.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать