Перевернувшийся грузовик стал причиной затора на МКАД

На МКАД в результате аварии перевернулась фура

На Московской кольцевой автодороге перевернулся грузовик, передает телеканал "Москва 24". Авария произошла на 29-м километре МКАД.

Автомобиль Nissan на большой скорости врезался сзади в фуру. От удара она опрокинулась. Водитель грузовика отделался испугом.

Между тем водитель и пассажир иномарки получили травмы. Движение на участке сразу же перекрыли. Однако теперь в этом месте машины могут проехать без затруднений.

Отметим, в ночь на понедельник на западе столицы при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса погиб человек. На улице Кубинка водитель иномарки не справился с управлением и на высокой скорости врезался в автобус №732