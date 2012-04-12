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Политика

12 апреля 2012, 14:48

"Большая Москва": чиновники окажутся за МКАД

МКАД Дмитрий Медведев президент РФ чиновники Новая Москва переезд власть

Фото: президент.рф

Дмитрий Медведев дал задание чиновникам подготовить до 9 июля план по передислокации органов государственной власти на присоединенные территории.

Передислоцировать предполагается Совет Федерации и Госдуму, федеральные органы исполнительной власти, а также их территориальных органы, администрацию Кремля, аппарат правительства РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Следственного комитет РФ, Счетную палату, Высший Арбитражный Суд РФ, Федеральный арбитражный суд Московского округа, Девятый арбитражный апелляционный суд, Верховный Суд РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Московский городской суд, говорится в перечне поручений.

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