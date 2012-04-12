"Большая Москва": чиновники окажутся за МКАД

Фото: президент.рф

Дмитрий Медведев дал задание чиновникам подготовить до 9 июля план по передислокации органов государственной власти на присоединенные территории.

Передислоцировать предполагается Совет Федерации и Госдуму, федеральные органы исполнительной власти, а также их территориальных органы, администрацию Кремля, аппарат правительства РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Следственного комитет РФ, Счетную палату, Высший Арбитражный Суд РФ, Федеральный арбитражный суд Московского округа, Девятый арбитражный апелляционный суд, Верховный Суд РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Московский городской суд, говорится в перечне поручений.