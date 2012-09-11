Бракованная труба могла стать причиной взрыва газа на МКАД

Трое рабочих погибли в результате взрыва газопровода на северо-востоке столицы. По некоторым данным, во время ремонтных работ у одной из труб выбило заглушку

Использование бракованной трубы могло привести к аварии на газопроводе в Мытищинском районе Московской области, в результате которой погибли трое работников газовой службы.

Динамическое разрушение трубы диаметром 800 мм произошло при ведении работ сотрудниками предприятия "Мосгаз" по опрессовке газопровода высокого давления.

Предварительная причина аварии - использование бракованной трубы газопровода, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Он напомнил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 216 ч. 3 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним, в результате аварии погибли три человека - двое монтажников и водитель.

Взрыв сжатого воздуха на МКАД произошел в понедельник в 14.30 между Осташковским и Алтуфьевским шоссе. ЧП произошло на газопроводе, находящемся на реконструкции.

В результате аварии нарушений в газоснабжении жителей не было, отключения потребителей не произошло.