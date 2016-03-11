В 2016 году в Москве появится больше наружного освещения

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

3,9 тысячи опор наружного освещения установят в текущем году в столице в рамках программы "Безопасный город", сообщает Агентство "Москва". Как уточняют в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства столицы, это делается с целью улучшения криминогенной обстановки.

В частности, на проезжей части и обочине МКАД планируется установить 800 опор наружного освещения, что обеспечит "нормируемый уровень освещенности разгонной полосы".

Ранее сообщалось, что столичные власти заменят более 24 тысяч дорожных указателей, информационных щитов и 512 комплектов знаков платной парковки.

В пресс-службе ЦОДД пояснили, что закупка является плановой, и указатели в первую очередь будут устанавливать в качестве замены испорченным или с истекшим сроком эксплуатации. При необходимости будут устанавливаться и новые знаки в новых местах. На новые указатели могут потратить до 113,7 миллиона рублей.