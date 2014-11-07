На всех реконструируемых развязках МКАД создадут разгонные полосы

На реконструируемых развязках МКАД создадут разгонные полосы

На всех развязках МКАД, где идет реконструкция, создадут дополнительные разгонные полосы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает телеканал "Москва 24".

Речь идет о реконструкции 12 действующих развязок на пересечении с основными шоссе:

Бусиновская развязка

На пересечении с Дмитровским шоссе

На пересечении с Мичуринским проспектом

На пересечении с Можайским шоссе

На пересечении с Каширским шоссе

На пересечении с Волгоградским проспектом

На пересечении с Волоколамским шоссе

На пересечении с Ленинским проспектом

На пересечении с Профсоюзной улицей

На пересечении с улицей Верхние поля

На пересечении с Рязанским проспектом

На пересечении со Щелковским шоссе

Разгонные полосы здесь будут построены за счет бюджета города.

Разгонная полоса Дополнительная полоса движения на отдельных участках дороги, которая служит для ускорения движения транспорта до скорости общего потока и входа в него.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют завершить разработку проекта реконструкции порядка 200 съездов с МКАД до конца 2015 года. Сейчас готов на 50 процентов. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды от своих объектов на кольцевую автодорогу.

Отметим, что с 2010 года объем дорожного строительства в городе увеличился в четыре раза. Об этом сообщил Сергей Собянин в среду, 29 октября, во время выступления в Мосгордуме с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства.