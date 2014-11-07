Горожане проголосовали за озеленение МКАД газонами

Фото: M24.ru

Москвичи предлагают обустроить на Московской кольцевой автодороге газоны вместо традиционных цветников. Таковы результаты опроса, который прошел в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

51 процент москвичей считает, что газон - лучший способ благоустройства МКАД. А, к примеру, цветникам нужен серьезный уход. Они скорее теряют декоративность, тогда как газоны более устойчивы к неблагоприятным условиям.

Но 37 процентов респондентов придерживаются мнения, что цветники на МКАД необходимо сохранить. Еще 10 процентов москвичей считают, что этим вопросом должны заниматься специалисты, а 1 процент затруднились с ответом.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

Специалисты отмечали, что клумбы необходимо переносить в другие места. Это связано с тем, что цветники часто увядают и гибнут. Вторая проблема связана с воздействием цветников на психоэмоциональное состояние автомобилистов. Частая смена ярких объектов снижает внимательность на дороге.

Ранее "Активные граждане" выбрали виды состязаний для зимних семейных стартов. Москвичи выбрали эстафеты и подвижные игры на снегу в качестве основных мероприятий городских соревнований "Всей семьей за здоровьем!".

Так, большинство москвичей отдали предпочтение подвижным играм на снегу. Их выбрали в среднем по всем округам 54 процента горожан. На втором месте оказались эстафеты. За этот вид командных соревнований проголосовали около 28 процентов респондентов.

Отметим, что москвичам предложили определить и частоту проведения таких мероприятий. Более 35 процентов жителей города ответили, что готовы участвовать в семейных соревнованиях как минимум один раз в зимний сезон. Выходить с командой на старт каждый месяц изъявили желание 27 процентов опрошенных по всем округам Москвы. А каждый четвертый участник голосования предпочитает участвовать в зимних состязаниях только в качестве зрителя.

Городские соревнования "Всей семьей за здоровьем!" проводятся в рамках одноименной межокружной спартакиады и включены в единый план физкультурных и спортивных мероприятий Москвы. Сначала состязания проходят в районах и округах, затем победители встречаются в общегородском финале.