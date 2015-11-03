Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября 2015, 11:22

Город

Две машины обстреляли на МКАД из автомата

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Два автомобиля получили повреждения в результате стрельбы на 11-м километре МКАД, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел около 16.50 2 ноября, стрельба велась со стороны развязки МКАД и Волгоградского проспекта при выезде в сторону центра.

В результате стрельбы пострадавших нет, повреждены автомобили Dodge Caravan и ВАЗ-2109.

Как отмечает "Интерфакс", стрельба велась из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Очевидцы отмечают, что огонь открыли трое неизвестных в медицинских масках. После стрельбы они скрылись под эстакаду.

МКАД развязки стрельба автомат Калашникова чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика