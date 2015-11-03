Две машины обстреляли на МКАД из автомата

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Два автомобиля получили повреждения в результате стрельбы на 11-м километре МКАД, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел около 16.50 2 ноября, стрельба велась со стороны развязки МКАД и Волгоградского проспекта при выезде в сторону центра.

В результате стрельбы пострадавших нет, повреждены автомобили Dodge Caravan и ВАЗ-2109.

Как отмечает "Интерфакс", стрельба велась из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Очевидцы отмечают, что огонь открыли трое неизвестных в медицинских масках. После стрельбы они скрылись под эстакаду.