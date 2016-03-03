Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сводный план подземных инженерных коммуникаций и сооружений в пределах МКАД планируется создать до конца года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам Хуснуллина, документ будет содержать взаимосвязанную информацию о видах и расположении существующих и проектируемых подземных инженерных коммуникаций и сооружений.

Заммэра отметил, что этот план включит в себя все подземные части зданий, подземные коммуникации и проекты по ним. Разработкой документа занимается компания ГУП "Мосгоргеотрест".

"Создание такого плана позволит оптимизировать процессы подключения новых объектов к инженерным сетям и существенно сократить сроки инженерно-изыскательских работ для застройщиков", – пояснил глава Стройкомплекса.

Решение о создании плана стало очередным шагом в рамках поддержки строительной отрасли в сложных экономических условиях наряду с упрощением административных процедур и переводом услуг по получению документации в электронный вид.

Ранее Хуснуллин заявлял, что реконструкция МКАД и прилегающих территорий – новый проект, к реализации которого приступят в этом году после утверждения территориальной схемы. Планируется комплексно развивать все площадки, расположенные вдоль МКАД, а также сбалансировать транспортную нагрузку на кольцевую магистраль строительством дополнительных съездов.

В порядок будут приведены около 200 въездов-выездов на кольцевой дороге, которые сейчас не соответствуют нормам безопасности. Также за счет бюджета построят разгонные полосы у 12 реконструируемых транспортных развязок.