Из-за снегопада в Москве осложнено движение на дорогах

Утром 1 апреля ситуация на дорогах Москвы осложнилась из-за снегопада

На столичных дорогах из-за снегопада скопились заторы, сервис "Яндекс. Пробки" оценивает их в 8 баллов. Устранять последствия снегопада на столичные дороги вышли 12 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Как передает телеканал "Москва 24", ГИБДД рекомендует отказаться от личного автотранспорта. Так, на внешней стороне МКАД стоит участок от Алтуфьевского шоссе до Бусиновского проезда, от Ленинградки до Волоколамки, в районе Северного Бутова и Мытищ. На внутренней стороне затор образовался от 18-го до 35-го километра кольцевой.

Кроме того, стоят Волгоградский проспект в сторону центра, Рязанский проспект, проспект Мира, Дмитровское и Можайское шоссе и Ленинский проспект.

Напомним, 1 апреля в Москве выпадет 8-10 сантиметров снега. Синоптики обещают максимум +3 градуса, но, скорее всего, столбик термометра не поднимется и выше нуля.