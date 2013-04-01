Штрафы для грузовиков на МКАД вырастут до 1 тысячи рублей

С 1 апреля штраф за выезд фур на МКАД увеличивается до 1000 рублей

С 10 апреля штраф за выезд фур на МКАД в дневное время увеличится более чем втрое - с 300 до 1000 рублей. Напомним, что это лишь промежуточная мера, и к июлю сумма штрафа составит уже 5 тысяч рублей.

Транзитное движение большегрузного транспорта по МКАД с 6 утра до 10 вечера под запретом с 1 марта. С мая ограничения будут касаться не только транзитных грузовиков, а в дачный сезон этот запрет будет действовать до полуночи по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздники.

По мнению экспертов, в результате этих мер количество грузовиков на МКАД в дневное время должно уменьшиться на треть. Кроме того, власти надеются, что благодаря запрету вредные выбросы в атмосферу сократятся на 10 процентов.

Для того чтобы контролировать соблюдение запрета, на МКАД дополнительно установили более 100 видеокамер. Кроме того, на Калужском и Киевском шоссе организовано 550 бесплатных стоянок для транзитного транспорта.