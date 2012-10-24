МИД обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела России

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство иностранных дел России назвал попыткой давления на российскую судебную систему рекомендации Европарламента ограничить въезд в ЕС россиян из так называемого "списка Магнитского".

"С недоумением восприняли одобрение Европарламентом рекомендаций Совету ЕС ввести визовые ограничения на въезд в страны Евросоюза для российских должностных лиц, якобы причастных к гибели в СИЗО Магнитского", – говорится в заявлении МИД.

Министерство называет документ Европарламента "достаточно поверхностным и политически ангажированным" и называет его "очередной попыткой политизировать вопрос и оказать давление на российскую систему правосудия".

Российское внешнеполитическое ведомство призвало Европарламент "не вмешиваться во внутренние дела других государств, а уделять должное внимание проблемам с правами человека в самих странах-членах ЕС".

Напомним, Сергей Магнитский скончался в "Матросской тишине" в ноябре 2009 года. Причиной смерти называлась острая сердечная недостаточность, однако родственники утверждают, что юрист скончался от пыток и халатного отношения врачей, не оказавших ему необходимой помощи.

По словам защитников юриста, уголовное преследование Магнитского началось после того, как он обнаружил факт хищений из бюджета, к которому были причастны сотрудники правоохранительных органов.

Дело Магнитского стало причиной международного скандала - Госдепартамент США запретил ряду российских официальных лиц из "списка Магнитского" въезд в страну.