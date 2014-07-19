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Политика

19 июля 2014, 19:11

МИД запретил въезд в Россию 12 американцам

МИД РФ США санкционные списки власть

Фото: ИТАР-ТАСС

МИД РФ закрыл въезд в страну 12 гражданам США в ответ на расширение Вашингтоном санкционного списка, передает агентство ИТАР-ТАСС.

В список МИДа вошли американцы, которые, по данным российского внешнеполитического ведомства, причастны к пыткам в тюрьмах "Абу-Грейб" и "Гуантанамо". Также теперь в Россию закрыт въезд для члена Конгресса США Джеймса Морана. Он не раз обвинялся в финансовых махинациях, но всякий раз избегал ответственности.

Представитель МИД РФ Александр Лукашевич отметил, что первый российский "список Гуантанамо" из 18 фамилий опубликовали в прошлом году. Такое количество имен равнялось числу россиян из "списка Магнитского". После недавнего расширения Вашингтоном этого списка Москва приняла аналогичные меры.

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Напомним, что в четверг, 17 июля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. В санкционном списке Госдепартамента США оказались "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", "Роснефть" и нефтяной терминал в Феодосии.

Меры, принятые против российских банков и компаний, подразумевают запрет на получение американских кредитов на срок более чем три месяца. В Госдепе убеждены, что кредитные организации, лишенные финансирования подобного рода, вынуждены будут обращаться за помощью к Центробанку.

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