Россиянам будет проще получить визу в США

ИТАР-ТАСС
9 сентября в силу вступит соглашение об упрощении визового режима между Россией и США, сообщается на сайте МИД РФ.
В соответствии с соглашением гражданам двух стран будут выдаваться многократные визы на срок до шести месяцев. Они будут действительны в течение 36 месяцев с даты выдачи.
При этом все визовые вопросы должны будут быть решены в течение 15 дней.
"В рамках Соглашения Российской Федерацией будут выдаваться деловые, частные, гуманитарные и туристические визы по прямым приглашениям принимающей стороны, а Соединенными Штатами Америки – визы категории В1/В2", - говорится в сообщении.
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