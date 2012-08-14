Россиянам будет проще получить визу в США

ИТАР-ТАСС

9 сентября в силу вступит соглашение об упрощении визового режима между Россией и США, сообщается на сайте МИД РФ.

В соответствии с соглашением гражданам двух стран будут выдаваться многократные визы на срок до шести месяцев. Они будут действительны в течение 36 месяцев с даты выдачи.

При этом все визовые вопросы должны будут быть решены в течение 15 дней.

"В рамках Соглашения Российской Федерацией будут выдаваться деловые, частные, гуманитарные и туристические визы по прямым приглашениям принимающей стороны, а Соединенными Штатами Америки – визы категории В1/В2", - говорится в сообщении.