Москвичи смогут подписаться на push-уведомления о постороннем шуме в квартире

Москвичам предложат услугу интеллектуального видеонаблюдения, с помощью которой можно будет получать push-уведомления на смартфон при возникновении посторонних шумов в квартире. Об этом m24.ru сообщила пресс-служба ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС).

"Следить за происходящим в квартире с помощью мобильных устройств стало возможным еще с 1 мая 2015 года. Сейчас в МГТС понимают, что услуга пользуется спросом, и вскоре компания предложит своим абонентам услугу интеллектуального видеонаблюдения, благодаря которой абоненты будут получать push-уведомления при возникновении посторонних шумов", – рассказали в пресс-службе.



В столице сейчас работают три оператора, предоставляющие услуги видеонаблюдения в жилых домах. Это "Ростелеком", МГТС и "Акадо". Департамент информационных технологий города заключил с подрядчиками в декабре 2014 года договоры на пять лет. По условиям контракта, компании устанавливают видеонаблюдение во дворах и на первых этажах в подъездах около лифта. Изображение с этих камер передают в Единый центр хранения данных (ЕЦХД). В прошлом году МГТС предоставила новую услугу: установку камер видеонаблюдения, которые позволят следить за происходящим в квартире удаленно с мобильного телефона или компьютера. Ранее МГТС установила в 57 столичных детских садах 379 камер, с помощью которых около полутора тысяч родителей и воспитателей следят за детьми онлайн . Видеонаблюдение ведется исключительно с согласия родителей и администрации детского сада. Камеры работают только в местах общего пользования: игровых комнатах, спортзалах, музыкальных классах и так далее. Каждый детский сад оборудован в среднем семью камерами.

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин полагает, что новая услуга МГТС – скорее один из вариантов охранной сигнализации, акустическое наблюдение. "Большая часть систем охранной сигнализации оповещает пользователя по телефону и обеспечивает выезд оперативной группы. Абонент МГТС сможет, получив уведомление, набрать 02 и попросить проверить квартиру ", – заметил эксперт.

Главный редактор Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что услуга не будет пользоваться большим спросом. "У нас сейчас незначительное количество квартир на охране. Все понимают, что поставить квартиру на охрану хорошо, но делают это немногие, и обычно после ограбления. Поэтому подобные системы и не работают", – рассказал Муртазин. По его словам, рост ложных вызовов полиции вряд ли будет: чаще всего в квартирах относительно тихо за исключением случаев, когда соседи делают ремонт.

