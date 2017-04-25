Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля 2017, 14:18

Город

Жители района Крылатское выбрали новый адрес для центра "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центр "Мои документы" в районе Крылатское переехал на Рублевское шоссе, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Решение принято в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Раньше офис находился на улице Крылатские Холмы. Но добираться до него было неудобно, как рассказали горожане. Сейчас центр располагается по адресу Рублевское шоссе, дом 42, корпус 1. Дойти до него от станций метро "Крылатское" и "Молодежная" можно за десять минут.

В столице работают 127 центров госуслуг, а также четыре новых офиса планируют построить в ТиНАО.

Здесь москвичи могут оформить трудовую пенсию, пособия по беременности и родам, материнский капитал, а также получить загранпаспорт, российский паспорт, полис ОМС и другие документы.

В 10 МФЦ появилась возможность получить водительское удостоверение и заменить его в случае потери или окончания срока действия.

С февраля 2017 года в центрах можно получить справку об отсутствии административного наказания за употребление наркотиков.

В марте центры "Мои Документы" запустили сервис по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Услуга доступна в 22 офисах.

МФЦ Активный гражданин центры «мои документы» центры «Мои документы»

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика