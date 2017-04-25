Жители района Крылатское выбрали новый адрес для центра "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центр "Мои документы" в районе Крылатское переехал на Рублевское шоссе, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Решение принято в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Раньше офис находился на улице Крылатские Холмы. Но добираться до него было неудобно, как рассказали горожане. Сейчас центр располагается по адресу Рублевское шоссе, дом 42, корпус 1. Дойти до него от станций метро "Крылатское" и "Молодежная" можно за десять минут.