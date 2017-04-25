Жители района Крылатское выбрали новый адрес для центра "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Центр "Мои документы" в районе Крылатское переехал на Рублевское шоссе, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Решение принято в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".
Раньше офис находился на улице Крылатские Холмы. Но добираться до него было неудобно, как рассказали горожане. Сейчас центр располагается по адресу Рублевское шоссе, дом 42, корпус 1. Дойти до него от станций метро "Крылатское" и "Молодежная" можно за десять минут.
Здесь москвичи могут оформить трудовую пенсию, пособия по беременности и родам, материнский капитал, а также получить загранпаспорт, российский паспорт, полис ОМС и другие документы.
В 10 МФЦ появилась возможность получить водительское удостоверение и заменить его в случае потери или окончания срока действия.
С февраля 2017 года в центрах можно получить справку об отсутствии административного наказания за употребление наркотиков.
В марте центры "Мои Документы" запустили сервис по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Услуга доступна в 22 офисах.