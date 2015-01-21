В Северном Медведкове построят новый МФЦ

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В Северном Медведкове на Полярной улице появится новый многофункциональный центр. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Площадь здания, в котором разместится организация, составляет более двух тысяч квадратных метров. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 февраля, электронный аукцион состоится 13 февраля.

Отметим, что сейчас в Северном Медведкове работает МФЦ на улице Тихомирова. Кроме того, еще один МФЦ на Полярной улице обслуживает Южное Медведково.

Всего в Москве работают 96 МФЦ, обслуживающих 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 148 услуг и выдают 248 видов документов. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин".

Как записаться в МФЦ онлайн

Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Напомним, что постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Осенью у столичных МФЦ появились единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года.

Сейчас в новом стиле уже оформлены три центра госуслуг – в районах Щукино, Покровское-Стрешнево и Раменки. Остальные пройдут ребрендинг в течение 2015 года.