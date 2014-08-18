Москвичи смогут записаться на получение загранпаспорта онлайн

МФЦ введут услугу онлайн-записи на оформление загранпаспорта

В офисах многофункциональных центров (МФЦ) появится новая услуга - онлайн-запись на оформление загранпаспорта. Об этом M24.ru рассказала директор ГБУ МФЦ Елена Громова. Пресс-секретарь учреждения Ольга Хаматова пояснила, что пилотный проект запустят до конца года в МФЦ района Сокол. Если он окажется успешным, онлайн-запись через портал госуслуг появится в многофункциональных центрах по всей Москве.

Сейчас МФЦ предлагают эту услугу только пользователям, которые обращаются за сервисами Росреестра, в частности, за регистрацией прав на недвижимое имущество.

Напомним, несколько лет назад получить загранпаспорт в Федеральной миграционной службе (ФМС) было очень сложно: приходилось занимать очереди, чтобы получить талон сразу после открытия учреждения. Тем, кто не успевал взять талон, приходилось стоять в "живой" очереди без гарантии сдать документы день в день. Примерно с 2012 года ситуация начала меняться к лучшему, в офисах ФМС появилась электронная очередь.

Отметим, с прошлого года услуга оформления загранпаспорта появилась в МФЦ. В целом сервисы там предоставляются по экстерриториальному принципу, загранпаспорта тоже, однако увеличивается время выполнения госуслуги. Если по месту регистрации паспорт можно получить за месяц, то в других МФЦ - в среднем за три.

Кроме того, оформить документы на получение загранпаспорта сегодня можно и через портал www.gosuslugi.ru. Для этого нужно заполнить все формы заявлений, которые есть на официальном сайте, также отправить фотографию для паспорта, если он будет старого образца. Для получения биометрического паспорта придется все же сделать фотографию в отделении ФМС. После того, как заявитель отправит все документы через сайт, на электронную почту ему должно прийти подтверждение о том, что все оформлено правильно и принято к рассмотрению. На том же сайте есть графа "проверить готовность загранпаспорта". Чтобы получить документ, нужно прийти в отделение ФМС лично. При подаче документов по месту жительства подготовка загранпаспорта не должна превысить одного месяца, по месту пребывания или фактического проживания – четырех.



Председатель Общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Михаил Аншаков одобрил развитие информационных технологий в МФЦ. "Введение функции онлайн записи позволит потребителям избежать потери времени. Оформление паспорта в Федеральной миграционной службе (ФМС) занимает довольно много времени. В идеале онлайн-запись должна работать для всех госуслуг в МФЦ", - сказал он.

При этом Аншаков уточнил, что при разработке нововведений чиновникам следует быть внимательными. "Я, например, не могу воспользоваться федеральным сайтом госуслуг, данные моего паспорта не находит база ФМС, они сами признают, что это сбой системы. В МФЦ должны учесть все моменты при разработке", - отметил он.

В свою очередь, медиаэксперт Антон Коробков-Землянский полагает, что услугой онлайн-записи в МФЦ смогут пользоваться люди разных возрастов. "Аудитория может быть совершенно разная, госуслугами уже пользуются люди старшего поколения. В моем районе бабушки оплачивают услуги ЖКХ с помощью электронных платежей, им не нужно стоять в очередях", - считает он.

Коробков-Землянский также уверен, что после появления онлайн-записи на оформление загранпаспорта большинство москвичей пойдут за этой услугой не в миграционную службу, а в МФЦ.

Отметим, что недавно стали известны результаты опроса о новых функциях МФЦ. Согласно голосованию на "Активном гражданине", 87% москвичей согласны заплатить за курьерскую доставку документов, а 78% высказались за оснащение офисов точками доступа Wi-Fi. Кроме того, 47% опрошенных хотели бы, чтобы в офисе МФЦ работал консультант.

Кроме того, МФЦ запустит SMS или e-mail-уведомления о готовности документов, сообщал M24.ru руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Как пояснили в пресс-службе ГБУ "МФЦ", с помощью SMS будут напоминать о готовности парковочных разрешений для резидентов, инвалидов и многодетных семей. Срок запуска проекта пока не определен.

На сегодняшний день в Москве работает 93 многофункциональных центра, они предоставляют 151 услугу и выдают более 200 видов документов. Каждый день МФЦ посещают более 40 тысяч человек.

Марина Курганская, Наталья Савельева

