Оформить лицензию на скважину в Подмосковье можно будет через МФЦ

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Для садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Подмосковье упростят порядок лицензирования скважин для добычи воды. По словам министра экологии и природопользования региона Александра Когана, сделать это планируется до 1 сентября, сообщает Агентство "Москва".

Коган отметил, что сейчас юрлицу приходится оформлять 52 различных документа. Однако до конца лета будет введен порядок льготного лицензирования скважин и получения лицензий. Данную услугу можно будет получить в МФЦ.

По оценкам экспертов, на территории Подмосковья насчитывается около 20 тысяч скважин, при этом лицензировано из них только около 4 тысяч. Из 11 тысяч СНТ, в которых есть скважины, лицензии оформили только 400 организаций.

Министр призвал руководителей СНТ предоставить документы на скважины, уточнив, что никаких штрафов за этим не последует.

1 сентября Минэкологии Подмосковья заканчивает так называемую "водную амнистию". Для юридических лиц сумма штрафа за добычу воды из нелицензированной скважины составит от 800 тысяч до 1 миллиона, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

При этом физлица, пробурившие скважины для собственных нужд, штрафоваться не будут.