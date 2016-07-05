В центрах госуслуг отметят День семьи, любви и верности

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центры госуслуг "Мои документы" приглашают всех желающих отпраздновать Всероссийский день семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба многофункциональных центров.

В офисах Ломоносовского и Ивановского районов, а также Замоскворечья состоятся мастер-классы по изготовлению символа праздника – ромашек. 7 июля гости смогут научиться делать ромашки из синельной (пушистой) проволоки. 8 июля в Ивановском гостей научат мастерить цветы в виде оригами, а 9 июля в Замоскворечье дети и взрослые смогут изготовить фотоколлаж "Семейная ромашка".

Кроме того, в офисе "Мои документы" Пресненского района до 10 июля будет проходить выставка детских рисунков и фотографий "Моя семья", а в центре госуслуг Ивановского до конца месяца можно посетить выставку рисунков от сотрудников "Моих Документов".

С полным списком праздничных мероприятий жители города могут ознакомиться в разделе "Календарь событий" на официальном сайте "Мои документы".