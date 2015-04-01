Социальную карту москвича начали оформлять в центрах госуслуг

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

С 1 апреля в центрах госуслуг можно оформить социальную карту москвича, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее это можно было сделать в районных управлениях соцзащиты.

Соцкарта москвича выдается гражданам, которые имеют право на меры соцподдержки и состоят на учете в органах соцзащиты населения Москвы.

Получить карту можно в том центре госуслуг, где ее оформляли. Для того чтобы оформить социальную карту, нужно собрать следующие документы:

паспорт гражданина РФ (если младше 14 лет, то свидетельство о рождении);

документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки;

полис обязательного медицинского страхования;

СНИЛС.

Социальная карта москвича Держателями социальных карт являются инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и труда, участники боевых действий, труженики тыла, дети-сироты, один из супругов в многодетной семье, а также беременные женщины. Обладателями соцкарт уже стали более 5,2 миллиона москвичей. С помощью карты можно совершать бесконтактные платежи в магазинах, автозаправках и аптеках, переводить деньги по интернету, оплачивать проезд. С карты можно снимать деньги без комиссии в определенных банкоматах и, в зависимости от полагающихся льгот, ходить по ней бесплатно в театр или музей.

Какие документы можно оформить в центрах госуслуг

Ранее сообщалось, что число услуг в электронном виде в столичных центрах "Мои документы" увеличилось до 16. Также в 20 центрах появились помощники, которые научат пользоваться электронными услугами.

Первоначально в 10 центрах посетители могли в электронном виде узнать о наличии задолженностей, штрафов, о положении на рынке труда, получить архивные справки о трудовом стаже, о награждениях государственными наградами, о заработной плате, оформить охотничий билет или парковочное разрешение.



Сейчас к уже переведенным в электронный вид услугам добавились услуги департамента социальной защиты населения. Специально обученные консультанты помогут посетителям разобраться в тонкостях дистанционного обслуживания.

В остальных центрах посетители также могут рассчитывать на консультации специалистов при самостоятельном получении электронных услуг.

С января 2015 года во всех центрах госуслуг начались прием заявлений и выдача социальных карт студента и учащегося.

Ранее Сергей Собянин заявил, что создание сети центров госуслуг в столице находится в завершающей стадии. Об этом он рассказал в ходе посещения вместе с Дмитрием Медведевым центра "Мои документы" района Строгино.

Напомним, всего в Москве работают 104 МФЦ, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

Как меняются столичные центры госуслуг

Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. В 2015 году число МФЦ в Москве должно возрасти до 109.

Сейчас центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.